Общество

20 часов обязательных работ получил собственник земельного участка в Псковской области за неуплату административного штрафа

Собственник земельного участка сельскохозяйственного назначения в Стругокрасненском районе Псковской области привлечен к административной ответственности в связи с неуплатой штрафа в установленный законом срок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского Россельхознадзора.

За ненадлежащее использование земельного участка общей площадью 6,54 гектара, предназначенного для сельскохозяйственного использования, не проведение обязательных мероприятий, направленных на улучшение, охрану земель и воспроизводство плодородия почв, правообладатель земельных участков – гражданин РФ привлечен территориальным Управлением Россельхознадзора к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 000 рублей. Однако в установленный законом срок гражданин не уплатил штраф.

В отношении собственника Управлением возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Материалы дела направлены на рассмотрение в мировой суд.

По результатам рассмотрения материалов дела решением мирового судьи гражданин привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде 20 часов обязательных работ.