Общество

10 апреля состоялись «Дни открытых дверей» Росреестра в Дно и Бежаницах

10 апреля «День открытых дверей» Управления Росреестра по Псковской области состоялся в офисах многофункциональных центров, расположенных по адресам: Дно, улица К.Маркса, 16 и Бежаницы, улица Смольная, 13. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Росреестра.

Государственными регистраторами межмуниципального отдела №1 и межмуниципального отдела №2 регионального Управления Росреестра предоставлены подробные консультации и информация обратившимся гражданам, касающиеся обращений за государственной регистрации прав на объекты недвижимости (в частности, отказ от права собственности на земельный участок; основания для вступления в наследство; порядок прекращения ипотеки), постановки на кадастровый учет земельных участков и жилых домов, оформления выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Кроме того, консультационная помощь по вопросам в учетно-регистрационной сфере была оказана и представителям нескольких юридических лиц, расположенных на территориях соответствующих муниципальных образований Псковской области.

Также специалист Управления рассказал гражданам о порядке пользования электронными услугами Росреестра.

Следующий «День открытых дверей» Росреестра состоится 15 мая в офисе МФЦ поселка Дедовичи.