Общество

Федеральная служба исполнения наказаний презентовала Исторический портал

11 апреля Псковский филиал академии вместе с другими образовательными организациями и территориальными органами ведомства в режиме видео-конференц-связи приняли участие в совещании ФСИН России, посвященном презентации Исторического портала, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Совещание состоялось под председательством первого заместителя директора ФСИН России генерал-лейтенанта внутренней службы Анатолия Рудого, который объявил об открытии Исторического портала ведомства.

Отметим, что созданию портала предшествовала долгая кропотливая работа. Псковский филиал академии также принял посильное участие в наполнении материалами одного из разделов «История уголовно-исполнительной системы России», а именно подраздела «УИС в художественной литературе, изобразительном искусстве и кинематографе» на главном портале ФСИН России. С этой целью была создана рабочая группа из числа обучающихся Псковского филиала академии. Под руководством доцента кафедры государственно-правовых дисциплин Романа Иванякова она занималась поиском, изучением и подготовкой сопроводительной информации на живописные полотна, литературные произведения и фильмы с упоминанием или описанием уголовно-исполнительной системы, образов сотрудников, осужденных или заключенных.

На совещании выступили главные лица, от которых зависел успех масштабного проекта – первый заместитель начальника Управления кадров ФСИН России Николай Черненок, председатель региональной общественной организации ветеранов ЦА УИС Леонид Ширяев, заместитель руководителя ФКУ ЦОУВР ФСИН России Владимир Лебедев.

Генерал-лейтенант внутренней службы Анатолий Рудый поблагодарил всех за проделанную работу над Историческим порталом, выразив уверенность, что он будет постоянно пополняться новыми интересными материалами, достоверно и информативно рассказывающими об истории уголовно-исполнительной системы.