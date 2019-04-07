Общество

Великолукские полицейские встретились с призывниками

В рамках Общероссийской акции «Призывник-2019» сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Великие Луки провели встречу с молодежью. Ее цель - формирование негативного отношения к потреблению наркотиков, а также патриотическое воспитание молодых людей призывного возраста.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, оперуполномоченный ОКОН ОМВД России по городу Великие Луки капитан полиции Виталий Дервеникин организовал профилактическую беседу с призывниками в военном комиссариате.

Молодым горожанам рассказали о пагубном влиянии наркотиков на здоровье человека и об опасности, которую нередко представляют наркозависимые лица для окружающих. Собравшимся напомнили также о предусмотренной законом ответственности за противоправные деяния, связанные с незаконным оборотом наркотиков.