Общество

Ресторан «Инжир» приглашает псковичей на свой третий день рождения

Ресторан «Инжир» в Пскове продолжает подготовку к своему третьему дню рождения. Напомним, само торжество пройдет 19 апреля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации ТРК «Акваполис», организаторы приготовили для всех гостей эксклюзивное шоу из Санкт-Петербурга и Тбилиси.

В этот вечер выступят: ансамбль грузинского танца - Сихарули (Санкт-Петербург), солист из Грузии - Давид Мегрелишвили (Тбилиси), руководитель школы дудука - Вардан Арутюнян (Санкт-Петербург).



Кроме этого, гостей ожидает вкуснейший и разнообразный стол. С меню можно ознакомиться здесь.





Среди гостей праздник пройдет розыгрыш призов и подарков.

Начало мероприятия в 19.00. Билеты на праздничный ужин можно забронировать по телефону 20-19-00.

Стоимость билетов - от 2000 рублей на одну персону.