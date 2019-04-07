Ресторан «Инжир» приглашает псковичей на свой третий день рождения

Ресторан «Инжир» в Пскове продолжает подготовку к своему третьему дню рождения. Напомним, само торжество пройдет 19 апреля.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации ТРК «Акваполис», организаторы приготовили для всех гостей эксклюзивное шоу из Санкт-Петербурга и Тбилиси.
В этот вечер выступят: ансамбль грузинского танца - Сихарули (Санкт-Петербург), солист из Грузии - Давид Мегрелишвили (Тбилиси), руководитель школы дудука - Вардан Арутюнян (Санкт-Петербург).
Кроме этого, гостей ожидает вкуснейший и разнообразный стол. С меню можно ознакомиться здесь.
Среди гостей праздник пройдет розыгрыш призов и подарков.
Начало мероприятия в 19.00. Билеты на праздничный ужин можно забронировать по телефону 20-19-00.
Стоимость билетов - от 2000 рублей на одну персону.