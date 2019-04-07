Общество

Выдающихся граждан России будут премировать запуском в космос

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о планах ввести премирование полетом в космос выдающихся граждан РФ, например, заслуженных учителей, передает «Интерфакс».

«Мы дальше пойдем на премии. Будем не за деньги уже возить, а за уникальные достижения. Уникального ученого, уникального гражданина России, учителя», - рассказал Рогозин в четверг на пресс-конференции в Москве.

В 1984 году в США был объявлен конкурс «Учитель в космосе». Его победителем стала американская учительница Криста Маколифф. В 1986 году она вошла в состав экипажа американского шаттла «Челленджер», полет которого завершился катастрофой, унесшей жизни всех членов экипажа.