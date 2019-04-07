Общество

Министерство просвещения: Российским школам не хватает учителей математики и английского языка

Отечественные школы испытывают наиболее острый дефицит учителей математики и английского языка, а также педагогов начальных классов, сообщила в четверг министр просвещения России Ольга Васильева на XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества. Об этом пишет ТАСС.

Источник: ТАСС

«На сегодняшний день самая большая нехватка учителей в стране - учителей математики, информатики, английского языка и сейчас, к сожалению, начальной школы», - сказала Васильева.

Ранее глава Минпросвещения отмечала, что, если не принимать необходимые меры, нехватка педагогов-предметников в российской системе образования к 2029 году составит 188,7 тысяч человек.

XX Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества проходит в Москве с 9 по 12 апреля. Ее организует Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Конференция посвящена проблемам экономического и социального развития страны. В мероприятии принимают участие представители Администрации президента РФ, Министерства экономического развития, эксперты Всемирного банка и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), представители ведущих российских и зарубежных компаний, российские и зарубежные ученые.