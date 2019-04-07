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Общество

«Книгу добрых дел Псковской Ганзы - 2019» начали заполнять именами достойных претендентов

11.04.2019 19:15|ПсковКомментариев: 0

«Книгу добрых дел Псковской Ганзы - 2019» начали заполнять именами достойных претендентов, в числе которых как люди, так и организации. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе администрации Пскова.

Так, в Пскове, 10 апреля, прошло первое собрание конкурсной комиссии по включению имен в «Книгу добрых дел Псковской Ганзы-2019», под руководством заместителя главы Пскова Елены Полонской». В мероприятии приняли участие заместитель Главы Администрации города Александр Коновалов, члены Общественного совета. Открывая собрание, Елена Полонская отметила, что многие люди заслуживают того, чтобы о них помнили следующие поколения, благодаря славных делам на благо нашего города. На сегодняшнем заседании было озвучено для голосования 20 имен. На рассмотрении находится еще столько же. Заместитель главы обратилась к присутствующим с предложением проинформировать горожан о возможности включения в книгу наиболее активных и достойных, для этого необходимо предоставить ходатайство в органы местного самоуправления муниципального образования «Город Псков».

Секретарь Общественного совета «Книги добрых дел Псковской Ганзы - 2019», директор МАУК города Пскова «Ганзейская дирекция по проведению праздников» Татьяна Пустошкина представила кандидатов для включения в книгу и рассказала о заслугах каждого.

По итогам рассмотрения, члены Общественного совета проголосовали за внесение в «Книгу добрых дел Псковской Ганзы-2019» семи представителей Ганзейского движения, внесших большой вклад в поддержку и организацию 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове. Ими стали художник Игорь Шаймарданов, журналист Тамара Фельдшерова, ресторатор Андрей Филатов, бизнесмен Николай Загоруй, бывший президент международного Ганзейского Союза Нового времени Бернд Заксе, заместитель Председателя Правительства Новгородской области Юрий Бобрышев и член президиума Международного Ганзейского Союза Ольга Попова. Кроме того, в «Книгу добрых дел Псковской Ганзы-2019» будут вписаны наименования 13 организаций за развитие ганзейского движения и активное участие в ганзейских мероприятиях. Среди них - ансамбли «Сказ» и «Русские узоры», Городской культурный центр и Дом офицеров, псковский филиал Российской Международной академии туризма, Централизованная библиотечная система города, Детская художественная школа Пскова, Псковский городской молодежный центр, коллектив организаторов Международного фестиваля мультимедийных инсталляций «Цвет белой стены», региональное отделение Союза пенсионеров России, общественно-полезный Союз «Инициатива Псков», гостиничные комплексы «Старые кварталы» и «Покровский».

На следующем заседании, которое состоится через 2 недели, гражданам и организациям, чьи имена вписаны в «Книгу добрых дел Псковской Ганзы - 2019», будут вручены свидетельства.

Напомним, «Книга добрых дел Псковской Ганзы - 2019» - это уникальное издание, которое создается в рамках организации Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в июне 2019 года, с целью увековечения имен граждан, коллективов учреждений, организаций всех форм собственности, общественных объединений, индивидуальных предпринимателей, внесших значительный вклад при подготовке и проведении в городе Пскове 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени. За основу взята книга добрых дел, которую создавали к 1100-летию Пскова. Тогда в нее вносили имена всех, кто брал на себя обязательства по ремонту зданий и дорог, благоустройству улиц и парков, устанавливал памятники.

На 13-й сессии Псковской городской Думы 18 июля 2018 года были утверждены положение о книге, состав Общественного совета, который будет определять, кого вносить в книгу, а также эскиз свидетельства о внесении.

Теги: #администрация Пскова #Ганза #сессия
Источник: Псковская Лента Новостей
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