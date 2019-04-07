Общество

В Пскове отметили Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

В Пскове в Сквере павших борцов состоялся торжественный митинг, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе администрации Пскова.

В мероприятии, которое состоялось 11 апреля, приняли участие заместитель главы Пскова Владимир Воробьев, представители областной власти и ветеранских организаций, духовенство, воспитанники Центра внешкольной работы «Патриот», учащиеся псковских школ.

Открыла митинг председатель Совета Псковской областной общественной организации «Социально-правовая поддержка граждан «Бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей» Раиса Кузина. Она напомнила собравшимся о страшных военных годах, обратившись к молодежи с напутствием беречь мир и свою страну. Раиса Кузина поблагодарила власти за поддержку, а участников мероприятия за активность и сохранение памяти.

Заместитель главы Пскова Владимир Воробьев подчеркнул, что современным людям невозможно даже представить, что пришлось пережить прошедшим через фашистские застенки малолетним узникам концлагерей и тюрем.

«Нечеловеческие страдания выпали на долю беззащитных детей, - отметил Владимир Воробьев. - Ни в чём неповинные, лишённые самой радостной поры - детства, они узнали всю тяжесть рабского труда, унижение, болезни, страх, голод и холод, проявив в тяжелых жизненных условиях необыкновенное мужество и духовную стойкость. Бывшие малолетние узники концентрационных лагерей, проживающие в Пскове, несмотря на все пережитые трудности, внесли свой вклад в послевоенное восстановление страны и родного города, получили образование, создали семьи, вырастили и воспитали детей и внуков. И сегодня проводят большую работу по сохранению исторической памяти, занимаются нравственно-патриотическим воспитанием молодёжи». Он пожелал бывшим узникам крепкого здоровья, душевного спокойствия, заботы и внимания родных и близких.

В своих выступлениях представители областной власти, ветеранских организаций и школьники пожелали бывшим малолетним узникам крепкого здоровья на долгие годы. Участники митинга почтили минутой молчания память погибших в фашистских концлагерях в годы Великой Отечественной войны и возложили к памятному знаку цветы.

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечается ежегодно 11 апреля в память об интернациональном восстании в концлагере Бухенвальд. 11 апреля 1945 года узники Бухенвальда, узнав о подходе союзных войск, успешно осуществили вооруженное восстание, обезоружили и захватили в плен более 800 эсэсовцев и солдат охраны, взяли в свои руки руководство лагерем. Только через двое суток находившиеся поблизости американские войска добрались до лагеря. Осуществив восстание, узники Бухенвальда спаслись от уничтожения, так как гитлеровские власти накануне отдали приказ о физическом истреблении всех заключенных.

Кроме Бухенвальда и Дора существовали и другие концлагери: Освенцим, Майданек, Маутхаузен, Штутгоф, Дахау. Всего на территории Германии и оккупированных ею стран действовало более 14 тысяч концлагерей, тюрем, гетто, в которых содержалось более 20 миллионов человек из 30 стран мира, 12 миллионов не дожили до освобождения, среди них - около 2 миллионов детей.