Общество

В Великих Луках появятся «умные» скамейки, счетчики и фонари

Администрация Великих Лук рассчитывает в течение шести лет оснастить все многоэтажные жилые дома «умными» счетчиками, которые будут дистанционно передавать показания о потребленных коммунальных ресурсах. Кроме того, в муниципалитете появятся экономичные диодные фонари и особые скамейки, с помощью которых можно будет зарядить телефон, - все это будет реализовано благодаря участию города в пилотном проекте «Умный город», сообщил ТАСС и.о. первого заместителя главы администрации города Юрий Власюк.

На территории города все крупные многоквартирные жилые дома, то есть от пятого этажа и выше, получат такие счетчики. <..> Еще одно направление - "умные" скамейки: человек может подойти, присесть на эту скамейку, зарядить от нее телефон и любые свои устройства. <..> Также предусмотрена замена светодиодных светильников и установка шкафов автоматизированной системы управления горения светом, уличным освещением. По 2024 год это будет реализовано», - сказал Юрий Власюк.

Экономия благодаря "умному" счетчику

По оценке экспертов, «умные» счетчики, которые появятся в многоэтажках, позволят жильцам существенно сэкономить на оплате "коммуналки". Такое мнение в четверг высказал ТАСС председатель правления «Союза собственников недвижимости Псковской области», глава общественного совета при региональном комитете по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов.

«Если говорим о финансовой выгоде для граждан, то, как только появляется контроль за потребляемыми ресурсами, можно до одной трети тепла экономить только на том, что все дома будут автоматически передавать показания. Это позволит сэкономить на оплате ЖКХ. Люди часто не понимают, куда уходит столько электроэнергии на общедомовые нужды. Когда система будут установлена, все будут знать, куда уходит тепло, электричество и вода, что в свою очередь подстегнет к выполнению своих обязательств и управляющие организации, и собственников, и приведет к реальному снижению объемов потребленных ресурсов», - пояснил Кириллов.

Приборы в рамках проекта «Умный город» установят в подвалах домов, устройства будут оборудованы сим-картой. С помощью нее датчики самостоятельно свяжутся с тепловыми сетями, горводоканалом или энергетиками и передадут показания о потребленных ресурсах.

«Сейчас пока это так происходит: представители ресурсоснабжающих организаций обходят дома, а потом жильцы жалуются, что некоторые показания написаны наобум. Внедрение "умных" счетчиков нужно для того, чтобы ни водоканал, ни тепловые сети не приписывали данные, и чтобы жители не искажали показания, то есть чтобы была объективная информация о потребленном ресурсе. Она будет передаваться централизованно в один день по программам обеспечения, и будет понятно - сколько каждый дом потребляет того или иного энергоносителя. Эта информация будет четкой и не будет зависеть от людей», - рассказал Власюк, который является инициатором внедрения в муниципалитете системы «Умный город».

Кроме того, добавил Власюк, современные счетчики будут установлены почти во всех котельных Великих Лук. «Датчики будут в режиме реального времени сигнализировать нам о работе системы теплоснабжения, сообщая о малейших изменениях температуры теплоносителя на выходе из котельной и по возвращению в нее. Это поможет определить потери тепла каждой котельной и принять меры, по экономии, сохранению ресурсов», - уточнил замглавы администрации города.

«Умные» скамейки, светофоры и фонари

В рамках пилотного проекта, по словам Власюка, в Великих Луках появятся специальные скамейки, которые будут накапливать энергию в солнечных батареях, а потом раздавать ее, позволяя любому прохожему бесплатно зарядить свой смартфон или любое другое устройство. «В этих "умных" скамейках будет несколько выходов: и USB, и обычная розетка. Это важно и полезно как для жителей, так и для туристов. Кроме того, такие скамейки будут антивандальными, их будет установлено 50 штук, стоимость каждой 170 тысяч рублей», - добавил собеседник агентства.

Кроме того, по словам замглавы администрации города, на дорогах Великих Лук будут установлены «умные светофоры», а один из кварталов оборудуют современной системой уличного освещения.

«Будут установлены "умные" светофоры: это система, которая позволяет считывать количество машин на дороге. Например, указали системе, что 10 машин проехало и включается зеленый свет. Днем, в обед, вечером нагрузка на светофоры разная и нам хотелось, чтобы движение регулировалось автоматически, и более того, там будут стоять видеокамеры, которые будут записывать данные, их потом можно использовать при выявлении нарушителей. Также мы возьмем в рамках "Умного города" определенный квартал, установим там систему управления горения уличным освещением», - резюмировал Власюк.

О проекте «Умный город»

Проект «Умный город» стартовал в России в 2018 году, с 2019 года он реализуется в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» и нацпроекта «Жилье и городская среда». Стандарт «Умного города» является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные программы реализации проекта. На V Международном арктическом форуме «Арктика - территория диалога» Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ подписало с Псковской областью соглашение о внедрении проекта в городе Великие Луки, втором по величине в Псковской области.