Общество

В Пскове слесарь-сантехник зарабатывает на 17 тысяч рублей меньше, чем в Москве

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты слесарей-сантехников в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, слесарь-сантехник в этом городе в среднем получает 33 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 50 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге - 46 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь - 36 000 рублей, Великий Новгород, Смоленск - 33 000 рублей, Ленинградская область - 39 000 рублей в месяц.