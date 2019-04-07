Общество

День космонавтики отмечается 12 апреля

2 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики - памятную дату, посвященную первому полету человека в космос, сообщает «Календарь праздников». Как праздник День космонавтики в нашей стране он был установлен Указом президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года, а международный статус получил в 1968 году на конференции Международной авиационной федерации. С 2011 года этот праздник носит еще одно название - Международный день полета человека в космос.

12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза старший лейтенант Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов. Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в освоении космоса. Имя Юрия Гагарина стало широко известно в мире, а сам первый космонавт досрочно получил звание майора и звание Героя Советского Союза. Как известно, прежде чем в космический корабль сел человек, в полет были отправлены четвероногие друзья человека. В августе 1960 года советский космический корабль «Восток» с собаками Белкой и Стрелкой на борту совершил суточный полет с возвращением на Землю.

Первый в истории космонавтики международный полет состоялся 15 июля 1975 года - первопроходчиками были советский корабль «Союз-19» и американский корабль «Аполлон».

Провозглашая этот праздник - Международный день полета человека в космос - Генеральная Ассамблея ООН выразила глубокую убежденность «в общей заинтересованности человечества в содействии исследованию и использованию космического пространства, являющегося достоянием всего человечества, в мирных целях, в расширении масштабов этой деятельности и в продолжении усилий по обеспечению всем государствам возможности пользоваться связанными с этим выгодами». А сам праздник было рекомендовано отмечать на международном уровне ежегодно 12 апреля в ознаменование начала космической эры для человечества, вновь подтверждая важный вклад космической науки и техники в достижение целей устойчивого развития и повышение благосостояния государств и народов, а также в обеспечение реализации их стремления сохранить космическое пространство для мирных целей.

И сегодня, 12 апреля, в честь праздника в разных странах проходят всевозможные мероприятия - выставки, конференции, научно-просветительские и образовательные лекции и семинары, показы фильмов и многое другое.

В пресс-службе «Роскосмоса» рассказали, чем будут заниматься российские космонавты в День космонавтики на Международной космической станции (МКС), передает РИА Новости.

«На 12 апреля запланированы следующие работы экипажа российского сегмента МКС: ежедневное обслуживание систем жизнеобеспечения, проведение научных экспериментов «Экон», «Ураган», «Ряска», физические упражнения», - сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Также сообщается, что космонавты проведут несколько сеансов связи.