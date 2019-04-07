Общество

В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям».

«Потепление во второй половине апреля не означает, что весна уже постоянная. Она неустойчивая, будут обязательные возвраты, понижение температуры. В мае 2017 года устанавливался временный снежный покров. 9 мая 2017 года - самый холодный день за весь период наблюдений: температура не поднималась выше пятиградусной отметки. Было очень холодно, а главное, шел снег», - рассказал Вильфанд.

Он отметил, что более или менее устойчивый режим начнется ближе к 20 апреля.

«Последние три года в первых числах июня бывали заморозки. В апреле, конечно, может еще выпасть снежок, если я говорю, что температура будет около нулевой отметки», - добавил синоптик.

По словам Вильфанда, россиянам не стоит забывать, что они живут в умеренных широтах, где весна сильно отличается от итальянской или испанской.

«Главное, каждый год люди удивляются: «Пришло 1 марта, а весны нет! Подать сюда немедленно весну. Что это такое, о чем метеорологи себе думают?» У нас такая весна, никуда не деться», - сказал он.

Вильфанд также отметил, что пока рано загадывать погоду на майские праздники.

«В метеорологии существуют теоремы, которые не позволяют заглядывать в детали и говорить, что будет через две недели. Не метеорологи, люди, приближенные к «космическим знаниям», наверняка знают», - заключил он.