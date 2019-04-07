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Общество

В режиме строгой экономии: почему беднеют россияне

12.04.2019 08:48|ПсковКомментариев: 1

Россияне беднеют, фиксируют социологи. Повседневные расходы наших сограждан в марте продемонстрировали рекордный рост, увеличившись на 11%, сообщил «Ромир». При этом, по данным ВЦИОМ, около 70% граждан живут в режиме строгой экономии. Власти рапортуют, что инфляция держится на уровне 5,2%. Реальный рост цен в два раза выше, говорят эксперты. Об этом сообщает Газета.ру.

На этой неделе сразу несколько опросов социологов зафиксировали ухудшение жизни россиян. Так, по данным опроса ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения), более чем две трети опрошенных (68%) стараются тратить по минимуму, живя в строгой экономии и сокращая повседневные расходы. В прошлом году таких россиян было меньше - 63%.

69% респондентов считают, что на данный момент не стоит брать крупные займы в банках, и почти половина (48%) заявили, что свободные средства сейчас лучше положить в банк.

В исследовательском холдинге «Ромир» между тем зафиксировали, что повседневные расходы россиян выросли в марте этого года на рекордную величину — 11%, достигнув наивысшего показателя за все годы наблюдений. По данным Росстата, в марте инфляция составила 0,3%. Таким образом, фиксируемый рост расходов россиян многократно ее превзошел.

Данные были получены на основании скан-панели домохозяйств Romir Consumer Scan Panel. Было проанализирована информация о потреблении 40 000 россиян, 15 000 домохозяйств в 220 городах с населением 10 тысяч человек и более. Участники панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн режиме поступают в базу данных скан-панели.

Повседневные расходы россиян в марте традиционно показывают существенный рост. Однако в этом году прибавка оказалась рекордно высокой, отмечают в «Ромире».

Так, в марте 2018 и 2017 года, по данным исследовательского центра, повседневные расходы россиян выросли на 9%.

На рост мартовских расходов обычно оказывает влияние 8 Марта. В этом году на первую неделю месяца также пришлась Масленица. «Однако наличие праздников не достаточно для объяснения причин столь резкого скачка объемов повседневных трат. По всей видимости, сказываются последствия увеличения НДС, что продолжает стимулировать рост цен», — считают в «Ромире».

При этом расходы россиян в марте значительно выросли во всех регионах страны. Так, в Центральном ФО рост расходов составил 11%, на Северо-западе и в Приволжском округе — по 11,9%. Сибиряки потратили в марте на 12,6% больше, чем месяцем ранее, а вот жители Урала показали рекордное увеличение своих ежедневных трат — на 16%.

Если анализировать увеличение расходов жителей городов, то самыми расточительными оказались москвичи. В первом весеннем месяце они увеличили свои расходы сразу на 13,2%. Траты жителей Санкт-Петербурга выросли более умеренно — на 10,6%.

Больше всего от роста цен пострадали россияне с низкими доходами. Так, им пришлось в марте потратить на привычные повседневные товары на 13,9% больше, чем месяцем ранее.

Россияне со средними и высокими доходами стали экономить, перейдя на более бюджетные товары.

Эксперты не удивляются полученным результатам.

«Во многом на увеличение расходов россиян повлиял рост налоговой нагрузки. Кроме того, свою роль могла сыграть досрочная реализация отложенного спроса из-за ожидания ускоренного роста цен на значимые продукты и услуги. Такие ожидания подталкивают россиян тратить сейчас, а не откладывать покупки «на потом», когда из-за роста потребительских цен и возможной девальвации рубля многие товары станут менее доступны», — комментирует аналитик «Финам» Алексей Коренев.

Кроме того, как отмечает генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов, рост расходов связан с подготовкой к весеннему сезону и другими иными сезонными покупками.

По словам главного экономиста БКС Владимира Тихомирова, также влияет сезонное увеличение цен на плодоовощную продукцию: запасы старого урожая снижаются, а доля импорта растет.

Между тем, согласно мартовскому прогнозу Банка России, инфляция в России в 2019 году будет в диапазоне 4,7−5,2%.

По данным Росстата, с января по 8 апреля 2019 года увеличение потребительских цен составило 1,8%. В годовом выражении инфляция на 8 апреля оказалась на уровне около 5,2%.

Банк России, Росстат оценивают уровень инфляции, опираясь на ограниченный (в несколько сотен позиций) перечень базовых товаров и услуг, поясняет Алексей Коренев. Однако в реальности россияне тратят деньги на гораздо большее количество товаров и услуг, которые статистическими и финансовыми ведомствам и не учитываются, поэтому ощущаемая инфляция обычно примерно в два раза превышает официальную инфляцию.

Так, по словам эксперта, если на данный момент текущий уровень инфляции составляет около 5,2%, то ощущаемый, то есть то, насколько цены выросли фактически для каждого из наших сограждан, — более 10,4 -10,5%.

Впрочем, как отмечает Владимир Тихомиров, с апреля цены могут начать снижаться. Россиянам просто не на что будет покупать товары, поэтому продавцы не смогут задирать цены.

«В целом в экономике мы имеем дело с подавленным внутренним спросом, когда производители и ритейлеры вынуждены снижать маржу, а не повышать цены из-за боязни потерять клиентов», — резюмирует эксперт.

Источник: Псковская Лента Новостей
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