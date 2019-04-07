Общество

Директор Пустошкинского центра образования получил штраф 10 тыс. рублей за нарушение закона об отходах производства

Прокуратурой Пустошконского района проведена проверка исполнения требований законодательства об отходах производства и потребления в деятельности МБОУ «Пустошкинский центр образования», в ходе которой выявлены нарушения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В ходе проверки в деятельности МБОУ «Пустошкинский центр образования» установлено отсутствие паспортов на отходы I-IV класса опасности установленной формы, а также отсутствие установленных лимитов и нормативов образования отходов.

В нарушение положений Федерального закона РФ № 89 «Об отходах производства и потребления» работники МБОУ «Пустошкинский центр образования», допущенные к обращению с отходами, не имеют профессиональной подготовки, подтвержденной свидетельствами (сертификатами).

По выявленным нарушениям прокуратурой района внесено представление, материалы проверки направлены в комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области.

Директор МБОУ «Пустошкинский центр образования» привлечен к административной ответственности, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10000 рублей.