Общество

Жители Псковской области, имеющие длительный страховой стаж, могут выйти на пенсию досрочно

С 1 января 2019 года началось поэтапное повышение пенсионного возраста. Начиная с 2028 года, мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины – в 60 лет. При этом с 2024 года минимальный требуемый страховой стаж для назначения пенсии составит 15 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОПФР по Псковской области.

В то же время в пенсионном законодательстве появился новый вид досрочной пенсии, предусматривающий льготы гражданам, которые в течение своей трудовой деятельности значительно перевыполнили требования к продолжительности страхового стажа, необходимого для назначения страховой пенсии по старости на общих основаниях.

Лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 лет (для мужчин) и 37 лет (для женщин), страховая пенсия по старости назначается на 2 года ранее общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее достижения 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин).

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» при исчислении страхового стажа - 37 лет для женщин и 42 года для мужчин - в него включаются следующие периоды:

– периоды работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись на территории Российской Федерации при условии, что за эти периоды начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации;

– период получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности.

Так называемые «нестраховые» периоды - уход за детьми до 1,5 лет, уход за нетрудоспособными гражданами, служба в армии по призыву - в данном случае в страховой стаж, дающий право на назначение досрочной пенсии по этому основанию, не засчитываются.

Стоит обратить внимание, что в первые два года переходного периода (2019-2020 гг.) лица, имеющие длительный стаж, могут оформить страховую пенсию по старости: женщины по достижении возраста 55 лет, мужчины – по достижении возраста 60 лет.

На сегодняшний день 24 жителя Псковской области (5 мужчин и 19 женщин), имеющие длительный стаж, обратились в органы ПФР с заявлениями на досрочный выход на пенсию.

На сайте Пенсионного фонда Российской Федерации www.pfrf.ru работает «Личный кабинет гражданина» www.pfrf.ru/eservices/lkzl/, одним из ключевых серверов которого является информирование граждан о сформированных пенсионных правах. С помощью этого сервиса можно узнать о пенсионных правах, сформированных на основе данных, которые Пенсионный фонд получил от работодателей - о периодах трудовой деятельности, местах работы, размере начисленных страхователем страховых взносов, количестве пенсионных баллов.