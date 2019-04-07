Общество

Псковский колледж искусств приглашает на День открытых дверей 12 апреля

Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова приглашает учащихся старших классов, учащихся музыкальных школ на День открытых дверей, который состоится 12 апреля в 14.00 по адресу: Псков, ул. В. Шуйского, 2, концертный зал музыкального отделения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

В программе Дня открытых дверей:

14.00 – встреча гостей

15.00 – консультации для абитуриентов, работа музея колледжа

15.30 – концерт.

Абитуриенты и их родители смогут познакомиться с преподавателями и администрацией колледжа. Абитуриентам предлагаются консультации к вступительным испытаниям по всем специальностям, тестирование творческих способностей.

Специально к Дню открытых дверей в фойе концертного зала будет оформлена выставка работ студентов специальностей декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, фото- и видеотворчество.