Общество

В Великих Луках отметили Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

В Великих Луках отметили Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 11 апреля на мемориальном воинском захоронении Великих Лук прошел траурный митинг.



В мероприятии приняли участие заместитель главы города Николай Андросович и и.о. главы администрации города Юлия Ярышкина, представители ветеранских организаций, а также совет бывших малолетних узников фашистских концлагерей.





Участники траурного мероприятия возложили цветы и венки к памятному знаку «Детям - жертвам войны 1941-1945 года». Встреча продолжилась в Доме культуры имени Ленина, где прошел большой праздничный концерт.