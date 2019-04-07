Общество

Сотрудники псковского Россельхознадзора пресекли ввоз 19,5 тонн польских яблок на территорию области

9 апреля должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении карантинного фитосанитарного контроля на российско-латвийском участке государственной границы Российской Федерации в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» запрещен ввоз 19,5 тонн польских яблок. Продукция следовала автомобильным транспортом из Варшавы в адрес предприятия, зарегистрированного в Республике Казахстан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В ходе контрольно-надзорного мероприятия государственным инспектором Управления было установлено, что на 24 транспортировочных упаковках с подкарантинной продукцией из Польши отсутствует маркировка, на которой должна быть указана информация о стране происхождения и экспортере. Таким образом, представленный фитосанитарный сертификат не подтверждает соответствие партии предъявляемым единым карантинным фитосанитарным требованиям.

Ввоз 19,5 тонн польских яблок на территорию Евразийского экономического союза запрещен.