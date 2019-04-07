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Общество

В Псковской области не допустили к ввозу 1000 шприцов ирландского антигельминтного препарата

12.04.2019 11:00|ПсковКомментариев: 0

Должностными лицами территориального Управления Россельхознадзора при осуществлении ветеринарного контроля в многостороннем грузопассажирском автомобильном пункте пропуска «Убылинка» запрещен ввоз 1000 шприцов (50 коробок) антигельминтного препарата «Embotape», произведенного предприятием Ирландии Bimeda Chemicals Export и перемещаемого из Литвы гражданами Российской Федерации в багажном отделении легкового автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском Россельхознадзоре.

Инспекторы Управления выявили отсутствие документов на товар «Bimeda Chemicals Export», гарантирующих качество и безопасность антигельминтного препарата. Также зафиксировано нарушение требований, предъявляемых к маркировке, установленных Федеральным законом «Об обращении лекарственных средств» № 61-ФЗ от 12 апреля 2010 года – отсутствовала маркировка на русском языке. В связи с отсутствием данных о регистрации лекарственного средства уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза, необходимо разрешение Россельхознадзора на его ввоз на территорию Российской Федерации, однако соответствующий документ отсутствовал.

Ввоз товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлен акт о возврате груза.

Теги: #Россельхознадзор
Источник: Псковская Лента Новостей
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