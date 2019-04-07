Общество

В администрации Псковского района на совещании обсудили общественно значимые вопросы

В администрации Псковского района на совещании обсудили общественно значимые вопросы. Об этом сообщается на сайте администрации Псковского района.

Первое выступление было посвящено вопросам взаимодействия органов исполнительной власти и военного управления в Псковском районе при проведении призыва граждан на военную службу весной 2019 года. Военный комиссар Пскова и Псковского района Валерий Дмитриев обозначил параметры наступившей призывной кампании, напомнил о сложностях прошлогоднего призыва и призвал Глав сельских поселений к более активной совместной работе с молодыми людьми призывного возраста по месту их проживания.

Начальник ОМВД России по Псковскому району Юрий Дубинин доложил собравшимся о проблемах борьбы с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ в районе, об итогах проведенной акции «Сообщи где торгуют смертью» и также сконцентрировал свое внимание на совместной деятельности органов и учреждений муниципального образования.

Кроме этого, до всех присутствующих в очередной раз была доведена детальная информация о предстоящем переходе на цифровое телевизионное вещание на территории Псковской области и о конкретной помощи людям, нуждающимся в материальной и технической поддержке при решении данного вопроса.

Директор МБУ ПР «ПРЦК» Вера Алексеева проинформировала руководителей образовательных учреждений и глав сельских поселений о предстоящих мероприятиях, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, которые пройдут в деревне Писковичи 8 мая текущего года и пригласила всех присутствующих к активному участию в этих торжествах.

В завершении совещания заместитель главы администрации Святослав Колинко призвал всех присутствующих активнее искать новые методы работы с молодежью по вопросам призыва в армию, пропаганде здорового образа жизни и проявлению активной жизненной позиции в общественной жизни района.