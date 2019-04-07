Стала известна программа мероприятий на 9 мая в Великих Луках

День победы в Великих Луках отметят с размахом. Городской комитет культуры опубликовал афишу мероприятий.
8 мая – Всероссийская вахта памяти
11.00 - «Мы этой памяти верны». Торжественно – траурная церемония (Братское кладбище воинов Советской Армии 1941-1943 гг.) (6+)
11.30 - панихида (Братское кладбище воинов Советской Армии 1941-1943гг.) (6+)
16.00 - «Георгиевская ленточка» - патриотическая акция (Площадь Рокоссовского)(6+)
17.00 - «Победа. Одна на всех» - праздничный вечер, посвященный 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов (Великолукский драматический театр, проспект Октябрьский, д.28/13). Вход по пригласительным билетам.
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9 мая – День Победы
10.00 - прохождение военнослужащих торжественным маршем (площадь Ленина).(6+)
11.00 - праздничное шествие ветеранов войны и труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, молодежи, жителей города (площадь Ленина – Вечный огонь).(6+)
11.00 - акция «Бессмертный полк» (перекресток проспект Октябрьский /проспект Ленина - Вечный огонь).(6+)
11.00 -демонстрация военной техники, вооружения и специального снаряжения (площадь Ленина).(6+)
11.00 - «Память поколений» - патриотическая акция (Краеведческий музей (площадь Матросова, д.1).(6+)
11.45 - «Великий май, победный май» - торжественный митинг(Вечный огонь).(6+)
13.00 - «Победный марш» - программа городского духового оркестра (набережная реки Ловать).(6+)
13.00 - «Ветеранский привал» - праздничная встреча ветеранских объединений (аллея солдатских матерей).(6+)
13.00 - «Майский вальс» - праздничная концертная программа детских творческих коллективов города (Летняя эстрада).(6+)
18.00 - «Салют талантов» - гала- концерт победителей и призеров городского фестиваля художественного творчества «Великолукская веснянка» (площадь Ленина ). (6+)
18.55 - «Вспомним всех поименно…» - Всероссийская минута молчания (площадь Ленина).(6+)
19.00 -«Помнит сердце, не забудет никогда» - праздничная концертная программа (площадь Ленина).(6+)
22.00 - праздничный салют (набережная реки Ловать).(6+)