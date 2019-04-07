Общество

ВЛГАФК успешно прошла государственную аккредитацию

Великолукская государственная академия физической культуры и спорта успешно прошла государственную аккредитацию.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ВЛГАФК, приказ о признании прохождения вузом государственной аккредитации образовательной деятельности в отношении уровней профессионального образования по укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки опубликован 10 апреля Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

В период с 11 марта по 9 апреля Рособрнадзор проводил аккредитационную экспертизу образовательных программ, реализуемых Великолукской государственной академией физической культуры и спорта.

По результатам аккредитационной экспертизы установлено полное соответствие содержания и качества подготовки обучающихся Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) по всем образовательным программам. Аккредитация выдана сроком на 6 лет.

Аккредитованный вуз имеет право выдавать выпускнику диплом о высшем образовании установленного государством образца, который позволяет в дальнейшем обучаться по основным образовательным программам магистратуры и аспирантуры.