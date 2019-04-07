Общество

19 апреля в Великих Луках пройдет уникальная программа «Культура без границ»

Уникальная программа - «Культура без границ», посвященная году истории и культуры донских казаков и направленная на поддержку национальной культуры и культуры казачества, состоится 19 апреля в 18:00 в Великих Луках. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, организаторы мероприятия - сотрудники Городского Дома культуры имени Ленина.

На концерте-лектории зрители смогут узнать много интересного и познавательного об истории, традициях и нравах как современного, так и древнего казачества, а также услышать казачьи песни в живом исполнении великолукских самодеятельных коллективов.

Вход свободный на мероприятие свободный.