Общество

Новые лечебные процедуры предлагает гостям санаторий «Хилово»

Санаторий «Хилово» предлагает гостям новые лечебные и оздоровительные процедуры. По информации отдела реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа, у отдыхающих появилась возможность платно пройти такую диагностическую процедуру как анализ состава тела. Он позволяет узнать соотношение жировой, мышечной, клеточной, минеральной массы и воды в организме, а также определяет основной обмен, то есть точное количество калорий, необходимое человеку в сутки, и количество калорий в сутки, для того чтобы похудеть. Если человек уже пытался снизить вес, то, исходя из результатов анализа состава тела, будет понятно, насколько правильно он это делал (терял жировую ткань или мышечную).

Также гости здравницы могут пройти такую физиотерапевтическую процедуру, как транскраниальная электростимуляция. Показаниями к ней являются: гипертоническая болезнь 1-2 степени, ушной шум, вестибулярные нарушения, состояния после ишемического инсульта, головные боли, хронические динамические нарушения мозгового кровообращения. Услуга может входить в санаторно-курортную путевку.

Еще одна новинка - карбокситерапия лица. Эта безынъекционная методика основана на насыщении клеток кожи кислородом вследствие дозированного введения углекислого газа. Важные преимущества карбокситерапии - безболезненность, безвредность, отсутствие побочных эффектов, возможность применения для пациентов любого возраста и с любым типом кожи. Основной эффект от процедуры - увлажненная кожа, улучшение цвета лица, разглаживание мелких морщин. Услуга предоставляется на платной основе.

Напомним, что курорт «Хилово» находится в Порховском районе, в 80 км от Пскова на берегу реки Уза. Санаторий специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, гинекологических и кожных заболеваний. Кроме того, здесь проводится реабилитация больных после травм и профессиональных заболеваний, ортопедических и травматологических операций, эндопротезирования.

Природные факторы курорта уникальны, для лечения и оздоровления отдыхающих здесь используются сульфидные сапропелевые грязи и несколько видов минеральных вод.

В «Хилово» круглый год работает бассейн, температура воды в котором составляет 28-29 градусов. К услугам гостей две сауны: одна - коммерческая, с выходом в мини-бассейн, комнатой отдыха и бильярдом, вторая – для отпуска лечебных процедур.

Солнечные ванны в санатории также можно принимать вне зависимости от сезона, для этого используется светолечебный ультрафиолетово-инфракрасный облучатель - «искусственное солнце». Оно помогает организму вырабатывать витамин D и придает телу красивый легкий загар.

Получить дополнительную информацию, забронировать места и приобрести путевку можно в отделе реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа по телефонам: (8112)72-45-69, 62-17-66 или по адресу: Псков, ул. Советская, 15, каб. 12.

Телефон единой службы информации и бронирования 8-800-100-15-35 (звонок бесплатный, в том числе с мобильных номеров).

Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.