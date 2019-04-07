Мотошоу мирового уровня состоится на открытии нового ТЦ «Технодром» в Пскове

Псковичей приглашают на мотошоу мирового уровня, которое состоится в 11.00 13 апреля в рамках грандиозного открытия ТЦ «Технодром».
ТЦ «Технодром» - самый большой в регионе центр по продаже товаров и техники для активного отдыха - открывается по адресу: город Псков, улица 23 июля, дом 4.
Гостей шоу ждут конкурсы и розыгрыш призов, а также выставка уникальных транспортных средств от Фанни Райдерс.
В ТЦ «Технодром» представлен огромный выбор велосипедов, мотоциклов, мопедов, скутеров, катеров, лодок, товаров для рыбалки, прицепов, спортивной одежды, экипировки и аксессуаров. Сервис мото-, велотехники.