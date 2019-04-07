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Общество

Мотошоу мирового уровня состоится на открытии нового ТЦ «Технодром» в Пскове

12.04.2019 12:19|ПсковКомментариев: 0

Псковичей приглашают на мотошоу  мирового уровня, которое состоится в 11.00 13 апреля в рамках грандиозного открытия ТЦ «Технодром».

ТЦ «Технодром» - самый большой в регионе  центр по продаже товаров и техники для активного отдыха - открывается по  адресу: город Псков, улица 23 июля, дом 4.

Гостей шоу ждут конкурсы и розыгрыш призов, а также выставка уникальных транспортных средств  от Фанни Райдерс. 

В ТЦ «Технодром» представлен огромный выбор велосипедов, мотоциклов, мопедов, скутеров, катеров, лодок, товаров для рыбалки, прицепов,  спортивной одежды, экипировки и аксессуаров. Сервис мото-, велотехники.

Сайт ТЦ «Технодром»>>>

Это место, где всей семьей можно здорово провести время.
 
Источник: Псковская Лента Новостей
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