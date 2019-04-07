Общество

Увеличить число маршруток и рейсов поездов «Ласточка» из Петербурга в Псков планируется в Ганзейские дни

От 150 до 200 тысяч человек ожидается в Пскове в период проведения Ганзейских дней в июне. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции 12 апреля глава Пскова Иван Цецерский.

«Разово в день ожидаем около 150 тысяч человек, может быть, 200 тысяч. Это статистика любого Ганзейского форума. Учитывая, что в регионе проживает около 600 тысяч избирателей, надо понимать, что многие из них тоже приедут на Ганзу в Псков», - пояснил он.

Ранее он сообщил, что официально для участия в мероприятии заявилось 80 городов Ганзы. Численность официальных делегаций - 1600 человек, не считая делегатов на экономический форум.

Планируется в Ганзейские дни увеличить число маршруток из Петербурга в Псков и обратно, а также число рейсов поездов «Ласточка».