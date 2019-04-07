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Общество

Все официальные делегаты Ганзы будут размещены в Пскове с комфортом

12.04.2019 12:31|ПсковКомментариев: 0

Официальные гости псковской Ганзы получат комфортное размещение в гостиницах в соответствии со своими запросами. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила директор МАУК «Ганзейская дирекция праздников» Татьяна Пустошкина  на пресс-конференции 12 апреля.

По ее словам, номерной фонд, который будет в распоряжении, насчитывает 3,5 тыс. номеров. Как пояснил глава города Иван Цецерский, все гостиницы на Ганзейские дни уже заняты. «Если кто найдет свободное место, это будет чудом. Не удивлюсь, если президентский номер уже тоже забронирован», - отметил он.

Татьяна Пустошкина заверила, что все официальные делегаты Ганзы будут размещены с комфортом. Творческим коллективам из Ганзейских городов будет предложено разместиться в общежитиях.

Теги: #Ганза
Источник: Псковская Лента Новостей
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