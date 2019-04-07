Общество

Профсоюзные тимуровцы помогают псковским ветеранам и пенсионерам провести генеральную весеннюю уборку

Отряд профсоюзных тимуровцев, действующий пятый год на базе Псковского облсовпрофа, продолжает работу по улучшению качества жизни людей старшего возраста. С февраля по начало апреля 2019 года волонтёры отряда 15 раз посетили дома своих старших товарищей для оказания помощи: мыли окна, делали влажную уборку, выбивали ковры, выполняли другие хозяйственные поручения. Как отмечают их подопечные, ребята из студенческого профкома ПсковГУ помогают не только добрым делом, но и добрым словом и приветливой улыбкой.

«Я обратилась в волонтерский отряд с просьбой по уборке квартиры. Я пожилой человек и по состоянию здоровья не могу справиться со своими обстоятельствами жизни. На мою просьбу откликнулись, пришли двое ребят, которые проделали огромную работу: сделали генеральную уборку в квартире. Я очень благодарна за помощь!», — делится впечатлениями ветеран труда, бывший малолетний узник фашистскиx концлагерей Ольга Павлова.

Напомним, что «Тимуровцы двух поколений» – это совместный проект общественной организации «СемьЯ», Псковского облсовпрофа и первичной профсоюзной организации студентов ПсковГУ. В июле 2015 года проект стал одним из победителей программы «Активное поколение» и получил финансирование от благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко сроком на полгода. В настоящий момент проект существует благодаря партнерским отношениям с несколькими общественными организациями, в том числе Центром устойчивого развития региона и команде волонтеров-студентов.

С ноября 2018 года отряд тимуровцев принимает участие во втором этапе социального проекта «Улучшение качества жизни бывших узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Псковской области». Благодаря партнерской поддержке отряд обеспечен чистящими и моющими средствами для оказания помощи пенсионерам. Поддержка также выражается в поощрении самых активных волонтеров по итогам работы каждых трех месяцев.

Добавим, что заявки на предоставление помощи отрядом принимаются по будням с 9.00 до 17.00. По всем вопросам можно звонить координатору волонтерского отряда Светлане Артемьевой – 8 (8112) 72-39-05.