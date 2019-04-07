Общество

В псковской Кадастровой палате подвели итоги работы за первый квартал 2019 года

В первом квартале 2019 года Кадастровой палатой по Псковской области было принято свыше 3 тысяч запросов на предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а так же около 1 тысячи заявлений на государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав и процедуру одновременного осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав. За аналогичный период 2018 года на государственный кадастровый учет, регистрацию прав и одновременную процедуру кадастрового учета и регистрации прав было принято около 2,5 тысяч заявлений.

С начала года значительно увеличилось количество документов, подготовленных в электронном виде, что указывает на активное развитие и популяризацию электронных сервисов Росреестра, позволяющих получить государственные услуги, не выходя из дома. А так же, в связи с обязанностью органов государственной власти и органов местного самоуправления обращаться в орган регистрации прав исключительно в электронном виде.

В целом, в первом квартале 2019 года Кадастровая палата по Псковской области предоставила в 8 раз больше сведений из ЕГРН в виде электронных документов, нежели в виде бумажных документов. Кадастровая палата по Псковской области ведет активную работу с обращениями граждан, анализирует количество и тематику поступивших вопросов. Так, в первом квартале 2019 года в ходе личного приема сотрудниками филиала было принято 299 человек, из них 36 человек – руководством филиала. Псковичей, в основном, волнуют вопросы, касающиеся постановки земельного участка или объекта недвижимости на государственный кадастровый учет, установления границ, предоставления сведений из ЕГРН, определения кадастровой стоимости и т.д.

Кроме того, Кадастровая палата по Псковской области ежемесячно проводит «горячие линии» по вопросам кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество.

В первом квартале 2019 года Кадастровой палатой по Псковской области внесено в ЕГРН 625 зон с особыми условиями использования территорий, 13 территорий объектов культурного наследия, 2 границы населенных пунктов, 4- граниницы Муниципальных образований.

Напоминаем, что государственные услуги Росреестра заявители могут получить лично, обратившись в офисы Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Также можно получить государственные услуги Росреестра в электронном виде посредством портала государственных услуг Росреестра или портала госуслуг.