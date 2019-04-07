В спортзале куньинского Центра внешкольной работы появились современные баскетбольные щиты

Около пяти лет назад спортивный зал Центра внешкольной работы поселка Кунья Псковской области был капитально отремонтирован. «Это был праздник для всех нас, особенно для наших воспитанников», - вспоминает директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Куньинского района Псковской области Сергей Арсеньев. Только ремонт сделали, а баскетбольные щиты не заменили. Итог: новенький спортзал, а на его стенах - старые щиты, которым не много-не мало 50 лет от роду. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе депутата Государственной Думы РФ Александра Козловского.
В поселке народ неприхотливый. Старые баскетбольные щиты не помешали ребятам – воспитанникам Центра внешкольной работы усердно тренироваться и стремиться к победам. Так, в начале 2019 года команда девочек 2006-2007 годов рождения заняла второе призовое место в межрайонном турнире по баскетболу.
С просьбой заменить устаревшие щиты директор Центра обратился к депутату Государственной Думы РФ Александру Козловскому. Решение было принято незамедлительно, и уже во время весенних каникул щиты были заменены.
«Теперь победы будут для нас делом привычным, - говорит Сергей Арсеньев, - Такой реквизит способствует только покорению вершин!»
Добавим, что на сегодняшний день в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Куньинского района Псковской области занимается более 600 воспитанников разного возраста. В Центре работает 64 кружка на базе всех общеобразовательных учреждений района. Занятия проводятся на безвозмездной основе.