Максимально заретушировать неблагоустроенный сквер на Четырех углах планируют власти Пскова на Ганзейские дни. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции 12 апреля глава Пскова Иван Цецерский.
По его словам, сегодня, 12 апреля, вместе с главой городской администрации Александром Братчиковым он осмотрел сквер, состояние которого вызывает справедливые нарекания со стороны горожан.
«Сквер попал в финансирование по программе приграничного сотрудничества. В этом году начнется ее реализация. Понятно, что сделать его к Ганзе не успеем, поэтому сегодня мы посмотрели, что можно сделать, чтобы придать скверу максимально ухоженный вид и чем-то его наполнить», - пояснил глава Пскова.
Предварительно планируется «отдать» этот сквер одной из иногородних делегаций и разместить здесь сценическую площадку и точку общепита. «Нужно максимально заретушировать неблагоустроенный сквер», - обозначил задачу Иван Цецерский.