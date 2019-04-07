Общество

Максимально заретушировать неблагоустроенный сквер на Четырех углах планируют власти Пскова на Ганзейские дни

Максимально заретушировать неблагоустроенный сквер на Четырех углах планируют власти Пскова на Ганзейские дни. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции 12 апреля глава Пскова Иван Цецерский.

По его словам, сегодня, 12 апреля, вместе с главой городской администрации Александром Братчиковым он осмотрел сквер, состояние которого вызывает справедливые нарекания со стороны горожан.

«Сквер попал в финансирование по программе приграничного сотрудничества. В этом году начнется ее реализация. Понятно, что сделать его к Ганзе не успеем, поэтому сегодня мы посмотрели, что можно сделать, чтобы придать скверу максимально ухоженный вид и чем-то его наполнить», - пояснил глава Пскова.

Предварительно планируется «отдать» этот сквер одной из иногородних делегаций и разместить здесь сценическую площадку и точку общепита. «Нужно максимально заретушировать неблагоустроенный сквер», - обозначил задачу Иван Цецерский.