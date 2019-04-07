Общество

В год в кинотеатре «Октябрь» планируется проводить около 700 мероприятий - Антон Ковальский

В молодежном лофте в бывшем кинотеатре «Октябрь» планируется проводить около 700 мероприятий, то есть примерно по 2 мероприятия в день, начиная от мастер-классов, заканчивая форумами. Об этом сообщил продюсер, журналист Антон Ковальский в рамках программы «Дело Луначарского» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Преимущество данного кинотеатра в том, что там есть 2 больших зала, вместительностью примерно по 300 мест. По словам Антона Ковальского, в одном из залов планируется организовать киноконцертный зал.

«В планах сделать кинотеатр «Октябрь» максимально открытым, чтобы он был домом, куда хочется возвращаться», - заявил Антон Ковальский.

Он отметил, что главная задача в настоящий момент - капитальный ремонт здания, укрепление конструкций.

Также спикер подчеркнул, что главная цель проекта - развитие псковской молодежи.