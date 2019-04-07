Общество

Закон «О местном самоуправлении в Псковской области» предложено дополнить положениями о назначении старосты сельского населенного пункта

В областное Собрание депутатов поступил законопроект, дополняющий действующую редакцию закона «О местном самоуправлении в Псковской области» двумя новыми статьями: «Опрос граждан» и «Староста сельского населенного пункта».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания, документ подготовлен администрацией области в рамках проведённого мониторинга регионального законодательства - необходимость законодательного урегулирования данных вопросов вытекает из федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Согласно федеральным нормам для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населённого пункта может назначаться староста. Процедура его назначения прописана в федеральном законе: староста сельского населённого пункта назначается представительным органом муниципального образования, в состав которого входит данный населённый пункт, по представлению схода граждан из числа лиц, проживающих на его территории и обладающих активным избирательным правом.

В федеральном законе также оговорено, что с учётом исторических и иных местных традиций законом субъекта РФ может быть установлено иное наименование должности старосты сельского населённого пункта.

В пояснительной записке указано, что в процессе подготовки законопроекта в муниципальные образования области направлялись письма для замечаний и предложений - предложений о необходимости установления иного наименования должности старосты сельского населенного пункта от муниципалитетов не поступило.

В дополнение к полномочиям и правам старосты, прописанным в федеральном законе, законопроектом предлагается предусмотреть возможность расширения этих компетенций. Так, уставом муниципального образования староста может быть наделён правом проводить личные приёмы жителей посёлка и по их результатам направлять обращения в органы местного самоуправления, в том числе оформленных в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащих обязательному рассмотрению органами местного самоуправления.

Проект закона «О внесении изменения в закон Псковской области «О местном самоуправлении в Псковской области» в соответствии с установленной процедурой будет рассмотрен профильным комитетом, а затем на сессии областного Собрания депутатов.