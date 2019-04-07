Александр Конашенков переизбран президентом ассоциации «Псковский фермер» на второй срок

Глава крестьянского фермерского хозяйства «Прометей» Александр Конашенков переизбран на второй срок президентом ассоциации «Псковский фермер». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ассоциации, такое решение принято на общем собрании членов ассоциации, проходящем в пятницу, 12 апреля, в деревне Бугрово Пушкиногорского района.
Выборы президента ассоциации проводились в открытом режиме. Кандидатура Конашенкова была единственной, предложенной участниками собрания. Решение об избрании принято единогласно.
Ассоциация «Псковский фермер» объединяет более 70 фермерских и личных подсобных хозяйств региона и входит в Ассоциацию крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР).
Доктор сельскохозяйственных наук Александр Конашенков возглавляет КФХ «Прометей» в Гдовском районе, президентом ассоциации «Псковский фермер» впервые был избран пять лет назад.