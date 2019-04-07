Общество

Александр Конашенков переизбран президентом ассоциации «Псковский фермер» на второй срок

Глава крестьянского фермерского хозяйства «Прометей» Александр Конашенков переизбран на второй срок президентом ассоциации «Псковский фермер». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ассоциации, такое решение принято на общем собрании членов ассоциации, проходящем в пятницу, 12 апреля, в деревне Бугрово Пушкиногорского района.

Выборы президента ассоциации проводились в открытом режиме. Кандидатура Конашенкова была единственной, предложенной участниками собрания. Решение об избрании принято единогласно.

Ассоциация «Псковский фермер» объединяет более 70 фермерских и личных подсобных хозяйств региона и входит в Ассоциацию крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР).

Доктор сельскохозяйственных наук Александр Конашенков возглавляет КФХ «Прометей» в Гдовском районе, президентом ассоциации «Псковский фермер» впервые был избран пять лет назад.