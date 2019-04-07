Общество

Иван Цецерский оценил уровень подготовки города Пскова к Ганзейским дням

Глава города Иван Цецерский оценил уровень подготовки города Пскова к Ганзейским дням, которые пройдут в конце июня. «Культурная часть готова на «четверку», работа с делегациями (визовое сопровождение, сопровождение товара и услуг) - без стеснения говорю - «пятерка». Все отработано досконально. Все делегации знают, что, как и почему везут. Вопросы по размещению и сопровождению делегаций решены», - пояснил глава города на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 12 апреля.

«Благоустройство тоже делается, но всему городу я ставить оценку не хочу. Оценка благоустройства праздничного пространства, если самокритично подойти - либо «2+», либо «3-».

По словам Ивана Цецерского, в городе, в том числе в праздничном пространстве, много чего еще нужно «подделать и подкрасить». Так, есть на территории города «лестницы, разбитые в драбадан».

Однако многое, по его словам, уже делается: псковичи заметили, что многие здания в Пскове стоят в лесах», поскольку ремонтируются фасады и кровли. Также ведется работа по благоустройству дворовых территорий. В качестве позитивного примера Иван Цецерский привел дом №22 по Октябрьскому проспекту. «Это был самый «убитый» двор, а сегодня он весь в брусчатке и с палисадником», - заключил глава города.