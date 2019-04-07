Общество

Сотрудники Росреестра приняли участие в акции по сбору макулатуры

12 апреля в Пскове объявлен днем сдачи макулатуры. Акция проходит по инициативе Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области и проектного офиса «Команда 2018».

Общеизвестно, что 1 тонна макулатуры сохраняет 10 деревьев от вырубки.

К централизованной сдаче макулатуры присоединились Управление Росреестра по Псковской области и Кадастровая палата по Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении Росреестра, представители молодежного совета Управления Росреестра по Псковской области и наши коллеги из Кадастровой палаты Псковской области приняли активное участие в акции по сбору макулатуры.

Отметим, что молодежный совет действует в Управлении Росреестра по Псковской области уже третий год. За это время проведено значительное количество мероприятий, в том числе благотворительных и культурных, направленных на реализации социально значимых проектов Псковской области.