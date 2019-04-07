Общество

В Псковской области определили лучших в этом году учителя, воспитателя и мастера

В Псковской области подведены итоги региональных этапов Всероссийских конкурсов педагогического мастерства: «Учитель года России - 2019», «Воспитатель года России - 2019», а также конкурса профессионального мастерства среди педагогических работников средних профессиональных образовательных организаций Псковской области «Мастер года - 2019».

Победителем регионального конкурса «Учитель года - 2019» стал учитель истории и обществознания Середкинской средней общеобразовательной школы Данил Москаленко. Второе место - у преподавателя физики и математики Бежаницкой средней школы Дмитрия Спиридонова. Тройку лидеров замыкает учитель иностранного языка псковской средней общеобразовательной школы N11 Татьяна Пикалова.

Лучшей в региональном конкурсе «Воспитатель года - 2019» признана воспитатель детского сада «Ромашка» из Бежаницкого района Регина Кузьмина. Второе место по итогам конкурсных испытаний заняла учитель-логопед детского сада № 20 из Великих Лук Александра Шлемина. Третье место - у учителя-логопеда из детского сада № 32 «Чебурашка» из города Пскова Анны Вокиной.

Среди работников региональных средних профессиональных образовательных организаций победителем признана преподаватель профессиональных дисциплин Псковского агротехнического колледжа Надежда Дормидонтова. Второе место в конкурсе «Мастер года - 2019» занял преподаватель общепрофессиональных дисциплин Псковского кооперативного техникума Станислав Гереньш. На третьем месте - мастер производственного обучения по профессии «Сварщик», преподаватель профессиональных дисциплин Псковского политехнического колледжа Александр Сойма.

Победители творческих испытаний будут представлять Псковскую область на Всероссийских конкурсах профессионального мастерства.

В этом году в соревновательной программе приняли участие более 40 педагогов из 19 муниципальных образований. Это те, кто был признан лучшим по результатам муниципальных конкурсных этапов. В рамках соревновательной программы конкурсанты приняли участие в круглых столах, мастер-классах, свободных дискуссиях, а также провели традиционные открытые уроки.

Учредителями областных этапов Всероссийских конкурсов являются комитет по образованию Псковской области, Псковская областная организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации при участии органов местного самоуправления, а также Псковский областной институт повышения квалификации работников образования. Конкурсы профессионального мастерства организованы для повышения престижа педагогической профессии, выявления новых имен талантливых педагогов Псковской области, их поддержки и поощрения, содействия общественному признанию учительского труда и стимулирования педагогического творчества.