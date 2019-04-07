Общество

Партпроект «Крепкая семья» дал старт месячнику здорового питания в школах Пскова

Месячник здорового питания начался в школах Пскова в рамках партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья». Сегодня, 12 апреля, мероприятия прошли в трех образовательных учреждениях города, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

«Ранее мы приняли резолюцию по итогам мониторинга качества питания в образовательных учреждениях, одним из пунктов которой стало проведение дней здорового питания в наших школах. И сегодня мы дали старт этой работе, - сказала региональный координатор партпроекта «Крепкая семья», заместитель секретаря псковского отделения «Единой России» и главы города Пскова Елена Полонская. – Дети восприняли происходящее с большим интересом и творчески подошли к процессу. Уверена, что подобные мероприятия будут проходить теперь постоянно, и это принесет желаемый результат. При этом не менее важно, чтобы принцип здорового питания детям также прививали в семье».

Особую благодарность за активное содействие в проведении акции куратор партпроекта выразила начальнику Управления образования администрации Пскова, члену общественного совета «Крепкой семьи» Анне Кузыченко. Также Полонская отметила, что к пропаганде здорового питания присоединились представители Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, филиала Академии туризма, поставщики услуг по организации школьного питания. Последним будут адресованы пожелания детей, собранные в ходе месячника.

Первыми к акции подключились учащиеся Гуманитарного лицея №15. Сегодня там состоялись мастер-классы по сервировке стола, фигурной выкладке салфеток, оформлению салатов и карвингу, интеллектуальный турнир на тему правильного питания.

Тем временем в многопрофильном лицее №4 и школе №22 для школьников и родителей были проведены лекции о здоровом питании и мастер-классы по приготовлению вкусных и полезных блюд.

Планируется, что в течение апреля флешмобы, лекции, мастер-классы, а также конкурсы по составлению школьного меню и оформлению стола пройдут во всех школах города. Мероприятиями предполагается охватить учащихся с 1 по 11 класс. Завершится месячник здорового питания конкурсом «Битва поваров», в ходе которого будет определено лучшее школьное меню.

Партийный проект «Единой России» «Крепкая семья» направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей. Безусловный приоритет – создание условий для благополучного детства, формирование и реализация программы мероприятий «Десятилетия детства». Кроме того, уделяется особое внимание поддержке молодых семей, семей с детьми, реализации демографических инициатив президента РФ. Под контролем партпроекта и сокращение масштабов сиротства в стране. Так, оказывается содействие семейному устройству детей-сирот и помощь семьям, в которых возникла угроза утраты родительского попечения над детьми, ранее являвшихся сиротами.