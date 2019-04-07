Общество

Иван Цецерский: Мы сделали самое главное - застолбили территорию Степановского лужка под Народный парк

Глава города Пскова Иван Цецерский на пресс-конференции 12 апреля прокомментировал заявление губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о планах по открытию на месте заброшенного стадиона «Электрон» интерактивного исторического парка «Россия - моя история» и гуманитарно-спортивного центра.

«Мы ведем согласования, хотим увязать в комплексе развитие этой территории с Народным парком (который планировалось разбить на территории Степановского лужка - ред.). Но мы сделали самое главное: застолбили эту территорию как городской парк, изменили территориальную зону, и она уже никому не будет отдана под другие варианты», - пояснил глава Пскова, говоря о Степановском лужке.

Также Иван Цецерский напомнил, что Народный парк планировалось обустроить на средства меценатов. «Некоторые отпали, но наши города-партнеры не отказались от поддержки парка. Сейчас мы взяли паузу, понятно, что к Ганзейским дням мы, в лучшем случае, сможем только что-то там посадить, но мы доведем парк до конца на сто процентов», - заключил глава Пскова.