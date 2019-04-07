Общество

В Пскове прошел брейн-ринг по избирательному праву «Я - будущий избиратель»

11 апреля в Пскове в средней общеобразовательной школе №47 прошла интеллектуальная игра брейн-ринг по избирательному праву «Я - будущий избиратель».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной избирательной комиссии, организаторами мероприятия выступили избирательная комиссия Псковской области и управление образования администрации города Пскова при участии Молодежного регионального парламента и Молодежной избирательной комиссии Псковской области.

Отличительной чертой этого мероприятия стало моделирование избирательного процесса на примере отдельно взятого избирательного участка. Впервые процедура подсчета голосов участников брейн-ринга проводилась с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

В игре приняли участие 5 команд из учащихся 10-11 классов: многопрофильного лицея №4, многопрофильного правового лицея №8, лицея экономики и основ предпринимательства №10, Псковского технического лицея и средней образовательной школы №18 имени Героя Советского Союза Генерала Армии В.Ф. Маргелова.

У каждой команды была своя группа поддержки.

Ребятам предстояло справиться с непростыми заданиями. Игра состояла из пяти интересных раундов: «Разминка», «Темная лошадка», «История избирательного права мира», «Выборы вчера и сегодня», «Гонка за лидером». Каждый раунд включал в себя вопросы, а жюри по достоинству оценивало каждый ответ на ринге и начисляло соответствующие баллы.

От гейма к гейму игроки находили правильные ответы, стремясь соответствовать высоким требованиям ринга. Проходя раунд за раундом, команды доказали, что хорошо подготовились к игре и показали себя подготовленными избирателями.

Оценивало выступления команд компетентного жюри в составе: секретаря облизбиркома Сергея Ковальчука, главного специалиста Управления образования г. Пскова Марины Александровой, председателя Молодежной избирательной комиссии Псковской области Алины Михайловой, заместителя начальника отдела организации избирательного процесса и кадровой работы избиркома Людмилы Тереховой и члена молодежного парламента региона Максима Барсукова.

Единогласным решением жюри победу в игре одержала команда школы №18 имени В.Ф Маргелова (47 баллов), 2-е место у команды многопрофильного правового лицея №8 (46,5 баллов), 3-е место досталось старшеклассникам лицея экономики и основ предпринимательства №10 (38 баллов).

Победителям брейн-ринга были вручены специальные кубки, а дипломами, призами и памятными сувенирами от Избирательной комиссии Псковской области награждены все участники игры. Ребята, которые помогали своим командам, получили сертификаты участников группы поддержки.

По мнению организаторов и участников игры брейн-ринг действительно состоялся. Каждая команда играла ярко и достойно. Ответственным за результаты игры и за знания по избирательному праву почувствовал себя каждый участник. Брейн-ринг «Я - будущий избиратель» стал познавательным и полезным для молодых и будущих избирателей.