Общество

Инвестор отказался от намерений реконструировать дом на Некрасова, 12, под шахматный клуб

Глава Пскова Иван Цецерский на пресс-конференции 12 апреля рассказал журналистам, почему дом на Некрасова, 12, переданный в безвозмездное пользование областной федерации шахмат для создания шахматного клуба, вместо позитивного преображения продолжает разрушаться.

По его словам, инвестор, на которого рассчитывала федерация, отказался от своих намерений по приведению здания в порядок. «Такие здания неприглядного вида нас не радуют. Некрасова, 12 отдали в безвозмездное пользование шахматной федерации, понятно, что денег у них нет, инвестор обещал сделать там шахматный клуб, но, к сожалению, отказался от своих намерений, и получается не очень хорошая вещь: с одной стороны, гордума это здание отдала, а с другой - оно продолжает пустовать, разрушаться, окна заложены кирпичом, и все это в центре города», - констатировал Иван Цецерский.

И такая картина, по его словам, в исторической части города - не редкость. Так, по его словам, на улицах Спегальского и Свердлова много сгоревших и разрушенных домов (по большей части объектов культурного наследия), а собственников, которых можно было бы обязать привести эти здания в порядок, не найти. «Купить-то дом купили, уехали в другой город, и концов теперь не найти», - пояснил глава Пскова.

«В этом главная проблема - когда частный бизнес покупает здание и ничего с ним не делает», - добавил он. В таком случае в преддверие Ганзейских дней единственным вариантом могла бы стать драпировка таких «страшных» домов, но на это потребуются миллионы. «А по хорошему-то такие дома вообще надо разобрать. Чего исторически ценного в трех сгоревших этажах?» - отметил Иван Цецерский.

Остроту проблемы также подчеркнул и советник главы Пскова Игорь Сиротин: «В таком виде оставить не можем, видимо, будем изыскивать какие-то деньги».