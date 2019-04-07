Общество

Сотрудники УФСИН России из нескольких областей прошли обучение в Псковском филиале академии

Сотрудники УФСИН России по Псковской, Новгородской, Смоленской, Липецкой областям и Республике Карелия прошли обучение в Псковском филиале академии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.



83 слушателя курсов профессионального обучения, организованного для граждан, впервые принятых на службу в УИС на должности рядового и младшего начальствующего состава, сегодня сдали экзамены.

За месяц обучения в Псковском филиале академии слушателями были изучены учебные дисциплины, связанные с профессиональной деятельностью сотрудников уголовно-исполнительной системы, основы физической, строевой и огневой подготовки, психолого-педагогической деятельности, делопроизводства и оказания первой медицинской помощи.

Успешно сдав экзамены по изученным дисциплинам, все слушатели получили свидетельства об окончании профессионального обучения.