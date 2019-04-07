Общество

Профактив ПсковГУ обсудил с Ульяной Михайловой дальнейшее участие в оздоровительных профсоюзных программах

Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова обсудила с профсоюзным активом Псковского государственного университета первые итоги участия работников ПсковГУ в программах профилактики профессионального выгорания, которые были разработаны Псковским областным советом профсоюзов и санаторием «Хилово». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного профсоюза. По информации председателя областного профсоюзного объединения, данные программы уже получили положительный отклик у сотрудников университета. «Почти 100 работников университета смогли поправить свое здоровье в ходе мероприятий, предложенных им в феврале – марте 2019 года. И мы считаем, что данное оздоровительное направление очень перспективно во взаимодействии с трудовым коллективом ПсковГУ в целом и с профсоюзным активом в частности», — отметила Ульяна Михайлова.

«В формате живого общения мы обсудили участие профактива в других программах до конца 2019 года. Представители первичной профсоюзной организации ПсковГУ высказали заинтересованность в участии в межсоюзных заездах в профсоюзные лечебно-профилактические учреждения. И мы широко представили им информацию о формате таких заездов в текущем году, рассказали о материально-технической и лечебной базе санаториев «Хилово» и «Голубые озера», а также о возможностях организации семейного отдыха для данной категории профсоюзного актива», — рассказала председатель облсовпрофа.

По словам Ульяны Михайловой, особое внимание участники встречи обратили на программы, которые реализуются в профсоюзных туристических учреждениях – на базах отдыха «Алоль» и «Пушкиногорье». «Данные учреждения являются партнерами Псковского облсовпрофа в реализации программ командообразования, активизации работы первичных профсоюзных организаций. И мы увидели заинтересованность сотрудников университета в участии в таких программах, которые направлены не только на отдых, но и в максимальную вовлеченность в работу профсоюзного движения Псковской области. Кроме того, мы убеждены, что такие программы как «Проф-релакс», включающая в себя 6-дневный отдых в учреждениях санаторно-курортного комплекса, «Профтур-Алоль» и «Профтур-Пушкиногорье», ориентированные на индивидуальный отдых членов профсоюзов, также будут пользоваться вниманием профактива ПсковГУ, что мы и рассчитываем увидеть уже по итогам 9 месяцев 2019 года», — подчеркнула Ульяна Михайлова.

Лидер псковских профсоюзов сообщила, что по итогам встречи первичная профсоюзная организация ПсковГУ намерена провести внутреннюю работу по сбору сведений о потребностях членов профсоюза. «Затем мы планируем встретиться с профактивом еще раз для составления подробного графика мероприятий, связанных с санаторно-курортным лечением, профилактикой эмоционального и профессионального выгорания и подготовкой профактива к работе на благо профсоюза работников образования и в целом регионального профсоюзного движения. Тем более, что у первичной профсоюзной организации ПсковГУ, которая сегодня объединяет чуть более 30% работающих в университете, есть перспективы роста», — добавила Ульяна Михайлова.