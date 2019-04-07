Общество

4 тысячи гостей смогут одновременно расположиться в точках общепита на псковской Ганзе

4 тысячи гостей смогут одновременно расположиться в точках общепита в Ганзейские дни, которые пройдут в Пскове в конце июня. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции 12 апреля глава Пскова Иван Цецерский.

«У нас будет 2,5 тысячи уличных посадочных мест для гостей и примерно около 1,5 тысяч в крытых кафе и ресторанах. Итого общее число посадочных мест - 4 тысячи», - конкретизировал глава города. Также он еще раз подтвердил, что на территории праздничного пространства будет продаваться пиво — неотъемлемый атрибут Ганзейских дней. Между тем, в магазинах, расположенных в радиусе до 50 кв м от праздничного пространства, продажа алкоголя будет запрещена.

В целом праздничное пространство Ганзы поделено на 10 условных зон: Ганзейский рынок, детская развлекательная площадка, праздничная территория Кремля, фольклорная площадка, Град Скобаря, площадка интерактивных мастер-классов, две площадки исторической реконструкции, ремесленный рынок, выставка промышленных достижений города и области, площадка выставки художников.

Кроме того, на территории праздничного пространства будут работать 10 сценических площадок. Их установят в Кремле, на Октябрьской площадки, в амфитеатре на улице Детской, в районе пешеходной части улицы Пушкина, на улице Калинина, в Детском парке, в Финском парке, на набережной Великой (2 площадки).