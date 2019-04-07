Общество

Фотоловушка Полистовского заповедника засняла рысь

В марте в объектив фотоловушки Полистовского заповедника попалась рысь. Животное метило свою территорию - терлось мордой о траву рядом с барсучьим городком, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе заповедника.

Рысь - территориальное животное, у каждого зверя есть свой участок, который он регулярно обходит и метит, обычно мочой. В феврале и марте рыси более активны - у них брачный сезон. В это время обычно молчаливые рыси, ведущие одиночный образ жизни, отправляются на поиски пары, часто издают громкие звуки, урчат и мурлычут.

Сейчас, в апреле, самки рыси вынашивают потомство, а в мае-начале июня появятся котята. Одна самка приносит 2-4 слепых детенышей, которые сначала питаются молоком, но уже к концу лета переходят на мясо. В воспитании участвуют и самка, и самец, а через год котята покидают родителей.

Рысь - уязвимый вид. В настоящее время численность рысей стремительно уменьшается из-за разрушения естественных местообитаний, сокращения численности кормовых объектов (косули и зайца) и нелегальной охоты. Долгое время рысь уничтожали как вредителя животноводства, хотя в действительности она играет важную роль в лесных биоценозах: рысь регулирует численность многих животных, охотясь, в основном, на больных и слабых особей.