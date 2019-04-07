Общество

Псковское пограничники пресекли ввоз 3400 пачек сигарет и 50 предметов, представляющих культурную ценность

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресечены четыре попытки незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации грузов и товаров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В железнодорожном пункте пропуска «Себеж» в двух случаях выявлено порядка 3400 пачек сигарет. Табачная продукция была укрыта в технологических полостях нескольких вагонов и в сыпучем грузе.

В пассажирском поезде и легковом автомобиле обнаружены порядка 50 предметов, возможно представляющих культурную или историческую ценность.

Книги, иконы и картину пытались незаконно перевезти через границу россиянин и иностранец.

Все выявленные товары и предметы изъяты и переданы в таможню.