Общество

КС РФ обязал работодателей платить за работу в выходные сверх МРОТ

Конституционный суд РФ запретил работодателю учитывать эпизодические выплаты - такие, как работа в выходные и праздничные дни - при проверке заработной платы на соответствие закону о МРОТ. Соответствующее постановление вынесено без проведения публичных слушаний, поскольку основано на ранее обнародованных правовых позициях суда.

КС РФ. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

С просьбой о проверке положений Трудового кодекса РФ, связанных с размером минимальной оплаты труда, к судьям обратился житель города Бодайбо Иркутской области Сергей Жаров. Более 14 лет он отработал сторожем в компании «Витимэнерго», оклад на этой должности у него составлял 4268 рублей. Это существенно меньше величины МРОТ, установленной федеральным законом и величины прожиточного минимума, установленного в Иркутской области - в 2017 году размер МРОТ в Иркутской области составлял более 12,5 тысяч рублей. Однако зарплата Жарова все-таки дотягивала до нужных величин - с учетом доплат за работу в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни. Однако размер всех выплат начислялся от оклада, поскольку, по мнению работодателя, работа в выходные и прочие сверхурочные входили в должностные обязанности Жарова.

По мнению заявителя, такой подход нарушает его право на повышенный размер оплаты труда в условиях, отклоняющихся от нормальных, и тем самым - статью 37 Конституции РФ, которая гарантирует каждому «вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда». Суды общей юрисдикции частично согласились с тем, что его право на получение справедливой заработной платы нарушены, а вот КС встал полностью на сторону Жарова.

В официальном постановлении суда особо отмечено, что право на справедливую заработную плату и равное вознаграждение за труд равной ценности без какого бы то ни было различия закреплено во Всеобщей декларации прав человека и является одним из важнейших прав в сфере труда. При этом в своих постановлениях 2017-го и 2018 года КС указывал, что «определение конкретного размера заработной платы должно не только основываться на количестве и качестве труда, но и учитывать необходимость реального повышения размера оплаты труда при отклонении условий работы от нормальных». А поскольку продолжительность работы в выходные дни и сверхурочно производится с соблюдением предусмотренных законом правил и носит ограниченный характер, связанные с ней выплаты «не могут включаться в состав регулярно получаемой месячной заработной платы, которая исчисляется с учетом постоянно действующих факторов».

Кроме того, КС напомнил, что в решениях 2009 года уже было признано: «Положения статей 129 и 133 ТК РФ не затрагивают правил определения заработной платы работника и системы оплаты труда, при установлении которой должны соблюдаться требования о повышенной оплате труда при осуществлении работы в условиях, отклоняющихся от нормальных». Равная же заработная плата при различных условиях труда приводит к «несоразмерному ограничению трудовых прав работников, привлеченных к выполнению работы в условиях, отклоняющихся от нормальных», тем самым - к нарушению конституционного принципа юридического равенства и справедливости.

На основании этих доводов КС признал не противоречащими Конституции РФ положения оспоренных Жаровым статей, однако дело сторожа «Витимэнерго» подлежит пересмотру.