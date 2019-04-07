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Общество

Исторический бал соберет в музее-усадьбе М.П. Мусоргского куньинских и великолукских школьников

13.04.2019 10:29|ПсковКомментариев: 0

Исторический бал будет дан сегодня, 13 апреля, в музее-усадьбе М.П. Мусоргского. Его главными участниками станут ученики 8-11 классов школ Куньинского района и лицея №10 города Великие Луки. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного совета профсоюзов.

Специально к балу школьники приготовили костюмы и отрепетировали танцы: полонез, испанский вальс, польку, вальс, котильон.

Напомним, что организатором бала является учитель Куньинской средней школы Анастасия Никифорова. Ее проект стал одним из победителей конкурса грантов, объявленного Псковским областным советом профсоюзов для молодых профактивистов. Он реализуется при организационной и финансовой поддержке областного профсоюзного объединения.

Теги: #профсоюзы #облсовпроф #бал
Источник: Псковская Лента Новостей
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