Общество

Проблемы правового регулирования брачно-семейных отношений лиц, отбывающих наказание в ИК, обсудили в Пскове

Научное мероприятие, организованное кафедрой гражданско-правовых дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России, собрало представителей структурных подразделений УФСИН России по Псковской и Тверской областям, Республике Коми, профессорско-преподавательского состава Академии ФСИН России, Псковского государственного университета, Московского института государственного управления и права в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Начальник отделения организационно-научной и редакционно-издательской деятельности учебного отдела Галина Кремнева, приветствуя собравшихся, отметила актуальность обсуждаемой на круглом столе темы и пожелала участникам мероприятия интересной плодотворной работы.

В ходе работы круглого стола обсуждались проблемные вопросы в сфере заключения и прекращения брака с лицом, отбывающим наказания в исправительных учреждениях; личные и имущественные отношения с участием осужденного супруга; осуществление родительских прав и исполнение обязанностей в условиях несвободы; международные и европейские стандарты по вопросам правового регулирования брачно-семейных отношений.